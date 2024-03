FANTACALCIO | CONSIGLI – Chi schierare nella giornata 27

(Di venerdì 1 marzo 2024) Lo stato di forma, i giocatori dae le mosse a sorpresa per vincere al. Ah… si può anche vincere? Lo stato di forma, i giocatori dae le mosse a sorpresa per vincere al. Ah… si può anche vincere? LAZIO – MILAN venerdì 01/03, ore 20.45, DAZN Il Milan probabilmente non è la squadra più in forma del mondo, ma altrettanto probabile stia meglio di quanto non dicano gli ultimi risultati. La Lazio si giocava tanto nel recupero contro la Fiorentina e ne è uscita sconfitta abbastanza meritatamente. Partita cruciale per entrambe, l’attenzione sarà massima, potrebbe risentirne lo spettacolo. Ci dovranno rimborsare i biglietti? Il fantacalcista logico Conferma Luis Alberto che da fanta-contratto qualche golletto dovrebbe ancora farlo. Il fantacalcista intuitivo Quasi ora di un’altra ...

