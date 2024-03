Fame di pane e libertà Lo sciopero del 1° Marzo all’Oto e al Muggiano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pagano* Un informatore delle autorità fasciste il 29 febbraio 1944 scrisse che “domani dovrebbe essere effettuato lodi Melara e di”. La notizia circolava da tempo, la data era stata più volte spostata. Dopo l’8 settembre 1943 l’occupazione a Spezia era calata paurosamente, poi l’attività produttiva era ripresa ma in modo ridotto. La situazione alimentare era sempre più precaria, dominava la. A gennaio c’erano stati grandi scioperi, anche a Spezia. Aveva iniziato l’Oto Melara il 5, poi la lotta si era allargata alle altre fabbriche. Il 10 gennaio il prefetto aveva ceduto su buona parte delle richieste economiche e alimentari. Gli operai lottavano per contrastare la degradazione della loro vita e per ricostruire le basi della loro sopravvivenza: era una lotta economica, ma il solo fatto ...