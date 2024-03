FA’ LA TUA SCELTA – WWE ELIMINATION CHAMBER 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 1 marzo 2024) AJ STYLES vs LA KNIGHTL’Match maschile è stato oggetto di discussione, diversi temi da analizzare.Tra questi c’è l’attacco di AJ Styles nei confronti di LA Knight, costato a quest’ultimo l’eliminazione.E’ molto probabile che i due si affronteranno a Wrestlemania in un one-on-one.Il focus va principalmente su AJ, su quella cattiveria agonistica ritrovata per quanto riguarda il suo character.Meno parole e più fatti.Non penso sia arrivato il momento di parlare di turn heel ma bensì un atteggiamento da lupo solitario.D’altronde il rapporto con Michin ed i suoi fratelloni è testimone del cambiamento in atto.Con uno sguardo al futuro, poter contare su AJ in chiave evil sarà un’arma in più da sfoderare.Indipendentemente dall’esito del match di WM, è importante avere recuperato l’indole del personaggio.Per quanto riguarda ...