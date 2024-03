Fa’ la cosa giusta! compie vent’anni | tutto quello che c’è da sapere sulla fiera del consumo critico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) Milano, 1 marzo 2024 - Fa’ laLa storicadedicata ale agli stili di vita sostenibili. “Rendere visibile l’essenziale” - ispirata alla citazione del Piccolo Principe di Saint-Exupery - sarà il filo rosso dell’edizione 2024 in programma dal 22 al 24 marzo all’Allianz MiCo di Milano. La manifestazione, tra i maggiori eventi di riferimento in Italia per il mondo green, organizzata dalla casa editrice Terre di mezzo, racconta in 8 sezioni tematiche e 32mila metri quadrati di stand le aziende, i servizi e i prodotti ma anche i sogni, i desideri, i comportamenti personali diche fanno il mondo migliore. Nella scorsa edizione laha registrato 34.000 visitatori. Turismo e ...