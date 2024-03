Fa a pezzi la madre nel bosco e nasconde il corpo per intascare la pensione | arrestato

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si era fidanzato con una donna di origini brasiliane, molto più giovane di lui. E così aveva deciso di uccidere lae farla ando poi ilcosì da continuare alada spendere per godersi la vita con la nuova compagna. Per questo un uomo di 62 anni, Stefano Emilio Garini, è statodai carabinieri di Novara con l’accusa di omicidio aggravato, distruzione di cadavere, truffa aggravata, autoriciclaggio e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. L’uomo si trova ora in carcere, indagato per l’omicidio di Liliana Agnani, 91 anni. L’arresto è stato disposto a seguito di un’indagine coordinata dal procuratore della Repubblica di Novara Giuseppe Ferrando e dal pm Paolo Verri. L’inchiesta era partita ...

Prima avrebbe ucciso l'anziana madre , l'84enne Lucia Cipriano, probabilmente per evitare che urlasse, poi ha fatto a pezzi il suo cadavere. La figlia della ... (today)

Ergastolo confermato per Innocent Oseghale, il nigeriano accusato di aver violentato, ucciso e fatto a pezzi il corpo della 18enne romana Pamela ... (quotidiano)

Uccide e seppellisce la madre per amore della pensione e di una giovane brasiliana, poi inventa: “E’ dal fratello (morto)”. Tradito da una vite: Uccide la madre 90enne, seppellendola nel bosco, per intascare sia la pensione che, soprattutto, per salvare la storia d’amore ...ilriformista

Seppellisce a pezzi la madre nel bosco e inscena una finta messa a suffragio per intascarsi la pensione: L’omicidio è stato commesso nel 2022 nei boschi del Novarese, i carabinieri sono risaliti al figlio grazie alla matricola di una protesi impiantata nelle ossa ...torino.repubblica

Sara Buratin uccisa a Bovolenta, la sorella: «Mai un segnale o una confidenza. Per noi questo dolore è anche un mistero»: Angela Buratin: «Sara era un sole che illuminava. Stiamo cercando di rimettere insieme i pezzi di quanto è successo. Non riusciamo a darci una spiegazione, possiamo solo stringerci tra noi per sopravv ...corrieredelveneto.corriere