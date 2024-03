F1 | Russell laconico | “In gara corriamo tutti per il 2° posto”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Georgeha conquistato la terza posizione nelle qualifiche del GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Un ottimo giro per il britannico in Q3, abile a rimediare un gap di +0.306 rispetto al leader Max Verstappen, furbo a sfruttare la scia di Oscar Piastri conquistando la pole position in 1:29.179, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc. Una volta approdato al parco chiuso, il pilota della Mercedes ha commentato la sua prestazione: “In fabbrica hanno fatto un lavoro fantastico dando a me e Lewis Hamilton una macchina con buone basi su cui costruire. Davanti tuttavia c’è sempre Max, noi dovremo recuperare terreno. Dalla qualifica la forma sembra buona, speriamo di avere un passobuono per poter concretizzare“. F1, Verstappen si prende la pole position a Sakhir. Ferrari in prima fila con Leclerc, 4° ...