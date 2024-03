F1 più equilibrata | 19 piloti in meno di 9 decimi nel Q1 a Sakhir!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Una Formula 1 equilibratissima! Qualche indicazione era arrivata dalle prove libere sulla grande vicinanza di tante scuderie, specie nelle prime prove libere di ieri in cui era emersa la Racing Bull. Sensazioni che si sono confermate oggi nella prima sessione di qualifiche. A Sakhir (Bahrain) ben 19su 20 nel Q1 erano racchiusi nell’arco di nove, con il solo Pierre Gasly piazzato più indietro rispetto al gruppone. Da Carlos Sainz a Esteban Ocon, da 1:29.909 all’1:30.793. La testimonianza che con la stabilità dei regolamenti e ispirandosi al modello della macchina che funziona di più, in questo caso la Red Bull, anche le scuderie conbudget riescono a ottenere prestazioni. Sarebbe infatti auspicabile aluna proroga del cambio di regolamenti del 2026: mantenendo tutto più stabile per il maggior ...