F1 | orario gara 2 marzo | programma GP Bahrain 2024 | tv streaming | guida Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Domani, sabato 2, il circuito di Sakhir ospiterà la primastagionale del Mondialedi Formula Uno. Si tratta della ventesima edizione del Gran Premio del, che si conferma l’evento inaugurale del campionato per il quarto anno consecutivo. Grande attesa dunque per vedere a confronto i top team sulla lunga distanza, dopo le prove libere e le qualifiche. Max Verstappen è il campione del mondo in carica e proverà a centrare il quarto titolo iridato consecutivo con la Red Bull, che punta in alto domani anche con Sergio Perez. Gli avversari del Drink Team però non mancano, infatti sembra esserci un gruppo di testa più compatto e formato dalle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, l’Aston Martin di Fernando Alonso e le McLaren di Lando Norris e Oscar ...