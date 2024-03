F1 oggi | GP Bahrain 2024 | orari FP3 e qualifiche | tv | streaming | programma Sky | differita TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024), venerdì 1° marzo, FP3 ecaratterizzeranno il week end del GP del, primo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Sakhir si assisterà a uno spettacolo decisamente apprezzabile e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà la prima pole-position della stagione. LA DIRETTA LIVE DI FP3 EDI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 La Ferrari è chiamata a una prestazione convincente. Nel corso della giornata di ieri, la Rossa non ha impressionato per la sua velocità, forse perché gli uomini del Cavallino Rampante hanno deciso di concentrarsi esclusivamente sulla messa a punto della gara, girando anche con una mappatura del motore non così spinta.sapremo come staranno le cose. Il favorito d’obbligo per la p-1 è sempre ...