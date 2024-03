F1 | Lando Norris | “Ho commesso errori nel time attack In ottica gara abbiamo un buon passo”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Non ha troppa voglia di sorridereal termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Sakhir la McLaren ha messo in mostrae cose, soprattutto un T2 condotto a livelli eccellenti, ma nel momento clou, quello della caccia alla pole position, il team di Woking è mancato. La prestazione di riferimento è stata realizzata da Max Verstappen con il tempo di 1:29.179 con 228 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc, quindi terzo George Russell a 306 mentre è quarto Carlos Sainz a 328. Quinto Sergio Perez a 358, sesto Fernando Alonso a 363, quindi sete ottava le due McLaren die Oscar Piastri distanti rispettivamente 435 e 504 millesimi dalla vetta. Solamente nono Lewis Hamilton ...

