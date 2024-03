F1 in tv | Sky e TV8 in chiaro | orari e dove vedere i Gp

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 marzo 2024 – Piede a tavoletta nella nuova stagione della Formula 1. Da una parte il calendario più lungo di sempre, dall’altra un Max Verstappen che si è un po’ nascosto nei test, ma è ancora il grande favorito per il titolo. Nel frattempo il mercato dei piloti è in subbuglio: a fine anno Hamilton lascerà Mercedes per approdare alla Rossa, con un Sainz – a fine contratto – ancora alla ricerca di un sedile. Molto potranno influire i risultati della stagione 2024, con qualche cambiamento anche dal punto di vista del regolamento.le Formula 1 e i Gp insu Tv8 Il Mondiale è in esclusiva su Sky, mentre su TV8 saranno visibili live i due Gp italiani a Imola e Monza e le 6 Sprint Race del sabato a Shanghai, Miami, in Austria, ad Austin, San Paolo e in Qatar. Il resto del Mondiale sarà visibile in ...