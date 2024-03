F1 | i circuiti del Mondiale 2024 | record e curiosità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Milano, 1 marzo- Il Gran Premio del Bahrain dà ufficialmente il via al nuovo campionato di Formula 1. Un calendario ricchissimo, con 24 appuntamenti. Si toccheranno tutti i continenti: si comincia da Sakhir in Bahrain, per poi spostarsi tra Australia, Cina e Usa, si verrà due volte in Italia (Imola il 19 maggio e a Monza il 1° settembre), immancabili gli appuntamenti con Monaco (26 maggio) e anche Qatar, per poi chiudere ad Abu Dhabi l'8 dicembre. Calendario F1: tutte le date. Quando si corre a Imola e Monza Le gare sprint saranno sei: Cina, Miami, Austria, Città del Messico, San Paolo e Qatar al penultimo appuntamento del. Daveloci come Monza, non a caso il tempio della velocità, e il Red Bull Ring in Austria, fino a quelli più guidati come Suzuka in Giappone e Yas Marina ad Abu Dhabi, ...