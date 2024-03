F1 GP Bahrain | Wolff | “Abbiamo fatto un salto in avanti”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di analisi e riflessioni per la Mercedes dopo le prime qualifiche della stagione di F1 sul circuito di Sakhir, in occasione del Gran Premio del. Un venerdì che ha visto la Red Bull da tutti: Max Verstappen ha conquistato la pole position dalla Ferrari di Charles Leclerc e alla Mercedes di George Russell, tra luci e ombre per la scuderia di Brackley, con un Lewis Hamilton costretto ad accontentarsi della quinta fila. “La situazione è migliore rispetto ai test della scorsa settimana – spiega Toto, team principal Mercedes -. Non è mai semplice lavorare con una monoposto ancora da conoscere.effettuato tante ore al simulatore e quindi possiamo dire cheunin”. Poi ha ...

