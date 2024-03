F1 Gp Bahrain | Sainz con Ferrari leader terze prove libere

(Di venerdì 1 marzo 2024) Lo spagnolo ottiene il miglior tempo E' di Carlossuil miglior tempo sul circuito di Sakhir nelledel Gp del, che domani 2 marzo apre il Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota spagnolo del Cavallino ha girato in 1'30''824 precedendo la Aston Martin del connazionale Fernando Alonso

In mezzo alle due Rosse ci sono Alonso e Verstappen SAKHIR (BAHRAIN) - Ferrari davanti a tutti nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio

