F1 Gp Bahrain | Sainz con Ferrari leader terze prove libere

(Di venerdì 1 marzo 2024) (Adnkronos) – E’ di Carlossuil miglior tempo sul circuito di Sakhir nelledel Gp del, che domani 2 marzo apre il Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota spagnolo del Cavallino ha girato in 1’30”824 precedendo la Aston Martin del connazionale Fernando Alonso (1’30”965) e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (1’31”062). Alle spalle della monoposto del campione del mondo si piazza ladel monegasco Charles Leclerc (1’31”094), seguito dalla McLaren del britannico Lando Norris (1’31”118). Solo 12esimo crono per la Mercedes di Lewis Hamilton (1’31”452). Alle 17 italiane via alleufficiali, con le qualifiche che definiranno la griglia. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

