F1 | Gp Bahrain | anno nuovo | qualifica vecchia In pole c’è sempre Verstappen | ma la Ferrari è vicina

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ancora lui,lui: Maxsi prende laposition del primo gran premio della stagione 2024 di Formula 1, sul circuito di Sakhir in. L’olandese della Red Bull riparte davanti a tutti, grazie a un ultimo giro perfetto. Almeno al momento però, la sensazione non è quella di un dominio. Anzi, la: Charles Leclerc si piazza in prima fila, con il fiato sul collo di. E pure Carlos Sainz scatterà quarto, dietro alla Mercedes di George Russell ma davanti all’altra Red Bull guidata da Sergio Perez. Poi Fernando Alonso su Aston Martin, le due Mclaren, Lewis Hamilton e Nico Hulkenberg su Haas a completare una top 10 che sembra fotografare una situazione di maggiore equilibrio rispetto alla passata stagione. L'articolo proviene da ...

Era scontato: la Red Bull di Verstappen resta la più forte di tutti. Ma in casa Ferrari il salto in avanti rispetto alla scorsa stagione è sicuramente ... (ilfattoquotidiano)

Tennis: la Coppa Davis in esposizione allo Sporting a Torino: La Coppa Davis sbarca a Torino, città dove il tennis diventa ogni anno più protagonista, con l'appuntamento della Atp Finals. Il trofeo infatti verrà messo in esposizione al circolo della Stampa - ...ansa

Dai banchi di scuola per sognare una vita in pit lane: Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, in gergo STEM. Ecco come ragazzi dai 9 ai 19 anni sviluppano – e applicano – queste materie, progettando il proprio team ...quattroruote

F2, Maloney vince in Bahrain: sua la prima Sprint davanti a Crawford e Martì: Il primo colpo di scena della stagione di F2 2024 arriva già alla vigilia del via della Gara Sprint del Bahrain, sul circuito del Sakhir ... che aveva concluso le prime qualifiche dell’anno davanti a ...sport.sky