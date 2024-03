F1 GP Bahrain 2024 | Verstappen | “Contento per la pole | un po’ inattesa”

(Di venerdì 1 marzo 2024) “È stato molto divertente, c’è stato grip sulla pista ma con il vento è stato difficile. Sono moltodi essere in, onestamente è stata un pochino, ma la macchina per fortuna in qualifica è andata di più come ci aspettavamo e sono stato più”. Queste le parole del pilota della Red Bull, Max, dopo laposition ottenuta nel GP del: “Credo che in gara saremo vicini, sembriamo messi bene ma vedremo domani. Ho fiducia che potremo fare una bella gara”. SportFace.

