F1 GP Bahrain 2024 | Sainz | “Non so perché ma non abbiamo trovato tre decimi nel Q3”

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Tutti ci aspettavamo la pole di Max, ma dopo Q1 e Q2 mi sentivo in lotta per la pole, e dopo non so bene per quale ragione nonquei due o trein Q3 che di solito troviamo”. Queste le parole del pilota della Ferrari, Carlos, quarto dopo le qualifiche del GP del, ai microfoni di Sky Sport: “È stata una buona qualifica, mi sono sentito bene ma la Q3 non è andata perfettamente”. SportFace.

“È stato fatto un lavoro fantastico in fabbrica, dando una macchina a me e a Lewis su cui costruire, siamo contenti. Certo Verstappen è sempre davanti, e noi ... (sportface)

Horner, la moglie Geri Halliwell in Bahrain dopo gli screenshot della chat con la dipendente. «È sconvolta e pensa al divorzio»: Mercoledì la coppia aveva tirato un sospiro di sollievo quando la Red Bull aveva scagionato Horner dalle accuse di «cattiva condotta e comportamento inappropriato» a seguito dell'indagine sulla sua ...ilmessaggero

Verstappen in pole, Leclerc in prima fila: la griglia di partenza del GP del Bahrain: Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del GP del Bahrain, davanti a Leclerc e Russell. Verstappen è in testa, così come lo è stato ...sportfair

LIVE F1, GP Bahrain 2024 in DIRETTA: Ferrari davanti in Q1 con Sainz. Più fatica per Leclerc: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualif ...oasport