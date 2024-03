F1 | GP Bahrain 2024 | risultati e classifica FP3 | Sainz il più veloce | Leclerc alle spalle di Verstappen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Termina la terza sessione di prove libere nel circuito di Sakhir, pista che ospita questo fine settimana il GP del, primo appuntamento del Mondialedi Formula 1. A poco meno di due ore e trenta dall’inizio delle qualifiche la Red Bull tende a nascondersi, mentre la Ferrari batte un colpo con Carlos. Lo spagnolo nello specifico ha segnato il crono di 1:30.824, rifilando +0.141 a Fernando Alonso, apparso in ottimo spolvero. Terzo tempo poi per il grande favorito Max, il quale ha rimediato un gap di +0.238. Non eccezionale il giro di Charles, abile comunque a centrare la quarta posizione portandosi a 270 millesimi dal compagno di squadra malgrado alcune sbavature. La sensazione è che il monegasco abbia margine, ma soltanto le qualifiche potranno chiarire la ...