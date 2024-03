F1 GP Bahrain 2024 | Leclerc | “Un po’ deluso | ma situazione migliore di un anno fa”

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Sono un pochino, abbiamo fatto delle buone qualifiche, è stato un weekend complicato fino ad ora, abbiamo cercato diverse cose nelle prove libere e poi ho trovato la condizione ideale in qualifica. Ma è comunque un buon inizio dell’, siamo in unarispetto allo scorsoe questo è positivo, ora dobbiamo vedere il passo gara di domani”. Queste le parole del pilota della Ferrari, Charles, dopo il secondo tempo ottenuto nelle qualifiche del GP del: “Ho fiducia, abbiamo fatto un passo avanti, ma dobbiamo vedere domani quanto è grande questo passo. Noi crediamo ancora che la Red Bull sia davanti con un buon margine, almeno in gara, però vedremo. Se ci saropportunità ovviamente attaccherò”. SportFace.

Verstappen in pole, Leclerc in prima fila: la griglia di partenza del GP del Bahrain: Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del GP del Bahrain, davanti a Leclerc e Russell. Verstappen è in testa, così come lo è stato ...sportfair

LIVE F1, GP Bahrain 2024 in DIRETTA: Ferrari davanti in Q1 con Sainz. Più fatica per Leclerc: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualif ...oasport

Verstappen in pole position nel Gp del Bahirain: la Red Bull davanti a Lecler e Russell: Verstappen rimette tutto in ordine: è del campione del mondo la prima pole dell’anno. Nel deserto del Bahrain disegna un ultimo giro spettacolare, in cui sfrutta con fortuna e intelligenza la scia ...repubblica