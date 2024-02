F1 | gara GP Bahrain 2024 | programma | date | orari e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tutto è pronto per la primadell’anno. La Formula 1 torna a correre nelsulla pista del, dove debutteranno le nuove monoposto. Il primo weekend si svolgerà in, con laprevista per sabato in rispetto del Ramadan. Il fine settimana diinizierà dunque giovedì, per culminare con il Gran Premio alle 16:00 italiane del 2 marzo. La corsa sarà visibile e Sky Sport F1 e insulla piattaforma Sky Go, oltre che insu NOW. SportFace.