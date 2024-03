F1 | Frederic Vasseur | “Leclerc non ha messo insieme il giro perfetto nella Q3 | ma abbiamo fiducia per la gara”

(Di venerdì 1 marzo 2024) C’era la possibilità. Andate in archivio le qualifiche del GP del Bahrain di F1, primo appuntamento del Mondiale 2024. Sul circuito di Sakhir ha sorriso al campione del mondo in carica, Max Verstappen, che con la sua Red Bull ha preceduto la Ferrari del monegasco Charlese la Mercedes di George Russell. Quarta posizione per l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz. C’è del rammarico tra le fila della scuderia di Maranello in quanto la pole era un obiettivo concreto, considerando che in Q1 e in Q2 Sainz eerano stati i più veloci. Un po’ di amarezza, ma anche la consapevolezza che probabilmente la SF-24, a differenza della monoposto dell’anno scorso, potrebbe dare più opportunità ai ferraristi di lottare contro Max. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport il Team Principal della team del Cavallino Rampante,...

Una tre giorni davvero molto positiva per la nuova SF-24 che è scesa in pista nei test del Bahrain. Dopo la prima parte dominata dalla Red Bull di Max ... (metropolitanmagazine)

Formula 1 | Ferrari has solved the problems for 2023: C'è tanto ottimismo in casa Ferrari per come è iniziato il campionato. O meglio, la prima gara è ancora da disputare, ma le sensazioni sulla SF-24 sono molto buone. Badate bene, la vettura non è ancor ...f1grandprix.motorionline

Waché allontana la Ferrari: “Nel 2026 vogliamo dimostrare che il 2022 non è stata fortuna”: Serra è il ‘top guy’ strappato alla concorrenza di cui parlava il team principal della Scuderia di Maranello Frederic Vasseur, che avrebbe nel mirino anche Pierre Waché, direttore tecnico della Red ...formulapassion

Vasseur: “10 kg di benzina in più o in meno ti portano dalla prima alla sesta-settima piazza”: In conferenza stampa il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha sottolineato che basta pochissimo per primeggiare o per nascondersi a livello di benzina imbarcata a bordo: “Bastano 10 kg di ...formulapassion