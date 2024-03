F1 | cosa hanno detto le qualifiche in Bahrain | Ferrari alla pari con Verstappen sul giro secco | ora esame gestione gomme

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dopo le tante incognite dei test invernali e delle prove libere abbiamo finalmente visto il vero potenziale delle nuove monoposto in occasione delleper il Gran Premio del2024, round inaugurale della stagione di Formula Uno. Una sessione che ha confermato almeno in parte le sensazioni della pre-season almeno sul, in attesa di avere un quadro più completo domani in gara sulla lunga distanza. A conti fatti non è cambiato molto a livello di posizioni rispetto a fine 2023, ma in generale sembra essersi compattato il gruppo di testa formato da Red Bull,, Mercedes, McLaren e Aston Martin (citati in ordine non casuale). Esemplificativo in tal senso l’esito del Q3 a Sakhir, in cui piloti e macchine sono portati al limite, con i primi 9 della classifica racchiusi in mezzo ...