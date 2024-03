F1 | che rimpianto per Leclerc! Con il tempo della Q2 avrebbe ottenuto la pole davanti a Verstappen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Qualifiche con un retrogusto amaro. La Ferrarisperato di cominciare con una-position in Bahrain l’annata in F1 e la possibilità c’era per quanto il connubio Rossa- Charles Leclerc aveva lasciato presagire. Nel corsoQ2, infatti, il monegasco era stato il più veloce, infliggendo 209 millesimi all’olandese Max. Un buon viatico in vista dell’ultimo stint che assegnava la p.1 La super prestazione non è arrivata e Leclerc si è dovuto accontentarepiazza d’onore: “Sono un po’ deluso. Abbiamo fatto delle buone qualifiche, è stato un weekend complicato fino ad ora. In Q1 è stato un po’ difficile e purtroppo abbiamo dovuto mettere due nuovi set di soft che hanno compromesso il Q3. Sono delle buone qualifiche per essere all’inizio dell’anno. Siamo in una situazione migliore ...