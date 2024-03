F1 | Charles Leclerc | “Un po’ deluso dalle qualifiche Domani Max sarà davanti ma se avrò l’occasione attaccherò”

(Di venerdì 1 marzo 2024)non è troppo soddisfatto dopo aver centrato la seconda posizione al termine delledel Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Sakhir le emozioni non sono mancate, con Max Verstappen che ha piazzato il giro perfetto proprio in extremis, andando a precedere il monegasco. La pole position è andata al tre-volte campione del mondo con il tempo di 1:29.179 con 228 millesimi di vantaggio su, quindi terzo George Russell a 306 mentre è quarto Carlos Sainz a 328. Quinto Sergio Perez a 358, sesto Fernando Alonso a 363, quindi settime e ottava le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri distanti rispettivamente 435 e 504 millesimi dalla vetta. Solamente nono Lewis Hamilton 531. Al termine delle ...

