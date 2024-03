F1 Bahrain | Qualifiche | Verstappen si palesa | è pole!

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il Mondiale 2024 della Formula 1 ha mandato in archivio, anche, la lotta per la prima pole position di questa stagione motoristica dedicata al Circus più famoso e importante delle quattro ruote. Una bella battaglia, sulla pista di Sakhir, che ha eletto il primo poleman di questa annata che si prospetta, davvero, molto interessante. Chi è riuscito a primeggiare sugli altri? Il giro più veloce nelledi F1 del, dopo aver assistito alle sessioni libere, si è incanalato verso il box della Red Bull con Maxche ha conquistato il primato della sessione. Quando il gioco si fa duro, quindi, il campione del mondo dell’olandese silasciando come spesso accade solo le briciole. Benissimo la Ferrari con Charles Leclerc secondo e Carlos Sainz quarto. In mezzo alle due Rosse di Maranello si è ...

Verstappen sfrutta il traino a suo vantaggio per ottenere la pole position in Bahrain: Max Verstappen si è qualificato in pole position per il Gran Premio del Bahrein del 2024, anche se la Ferrari ha dimostrato di poter essere protagonista in questa stagione almeno per quanto riguarda i ...msn

Qualifiche Gp Bahrain, Verstappen in pole (aiutato dalla scia di Piastri). Leclerc secondo davanati a Russel, quarto Sainz: Iniziano le Qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza del primo Gran Premio della stagione di Formula 1. Tutto pronto per le Qualifiche del Gp Bahrain.leggo

La prima pole della stagione: Inizia dal Gp del Bahrain il Mondiale 2024 di Formula 1. Tutti a caccia del campione del mondo, Max Verstappen. Mentre la sua scuderia, la Red Bull, è scossa dal caso Horner. Le libere del giovedì ...repubblica