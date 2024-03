Ex Ilva | Urso nomina anche Fiori e Tabarelli commissari AdI

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoha firmato il decreto distraordinari di Acciaierie d'Italia del professor Giovanni, esperto di corporate governance e internal auditing, e del professor Davide, presidente di NE Nomisma Energia ed esperto di tematiche ambientali. Lo si legge in una nota del Mimit.- si precisa - andranno ad affiancarsi a Giancarlo Quaranta, giàtoo straordinario della società lo scorso 20 febbraio.

