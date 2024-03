Ex Ilva | Scarpa Fiom | ridare subito liquidità all' azienda

(Di venerdì 1 marzo 2024) "Con la nomina degli altri due commissari straordinari di Acciaierie d'Italia, ora la compagine è completa e si può entrare nel merito delle questioni. Occorre raggiungere un accordo per la ripartenza per mettere in sicurezza gli impianti, i lavoratori e creare le condizioni ambientali adeguate per rilanciare la produzione. E' necessario fare presto, serveall', altrimenti gli impianti rischieranno di fermarsi e deve essere garantita la continuità salariale per i lavoratori". Lo dichiara in una nota Loris, coordinatore nazionale siderurgia dellaCgil. "La prossima settimana - aggiunge - il ministro Urso sarà a Genova e a Novi Ligure, occorre nel frattempo aprire la discussione con i commissari straordinari per affrontare le problematiche dei singoli stabilimenti. ...

