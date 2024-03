Ex Ilva | commissariamento | Giovanni Fiori e Davide Tabarelli affiancano Giancarlo Quaranta Decreto del ministro Adolfo Urso

(Di venerdì 1 marzo 2024)Maria, presidente di Nomisma energia, nominato commissario straordinario. Idem per, professore edperto di corporate governance ed internal auditing. Con queste nomine decretate dadelle Imprese e del Made in Italy, si completa il terzetto commissariale di Acciaierie d’Italia dopo la prima delle nomine, quella di, risalente ai giorni scorsi. L'articolo Ex del ...

Ex-Ilva, Giovanni Fiori e Davide Tabarelli nominati commissari straordinari accanto a Giancarlo Quaranta: Leggi anche: Ex-Ilva, il Tribunale di Milano decreta l’insolvenza di Acciaierie d’Italia. Parte ufficialmente il commissariamento Ex-Ilva, il primo commissario straordinario è Giancarlo Quaranta ...milanofinanza

Ex Ilva, Urso nomina commissari straordinari Fiori e Tabarelli: Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto di nomina a commissari straordinari di Acciaierie d'Italia del professor Giovanni Fiori, esperto di corporate ...italiaoggi

Ex Ilva e Piaggio Aero, le mosse del governo per la privatizzazione: Dovrebbe quindi essere un commissariamento breve, quello affidato a Quaranta ... al titolare del ministero delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che l’ex Ilva potesse tornare in mani italiane ...genova.repubblica