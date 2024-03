Eurolega | l’EA7 Milano cade a Villeurbanne | il Play-in si allontana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Lione, 1 marzo 2024 – Trasferta in Francia decisamente amara perche si arrende all’Asvelcol punteggio di 81-77 nella 27° giornata della regular season di. Un passo falso che complica ulteriormente la rincorsa verso il-In e, di conseguenza, la possibile qualificazione aioff della competizione. Dopo lo stop nella finale di Coppa Italia arriva un’altra battuta d’arresto per il roster biancorosso che complica i piani stagionali. L’Olimpia ha dovuto rincorrere gli avversari per ben trentacinque minuti di gioco rischiando poi anche di pareggiarla nel finale di partita ma la dea bendata ha premiato i transalpini che ottengono la sesta affermazione nella manifestazione e riscattano il passo falso dell’andata quando al Mediolanum Forum terminò ...