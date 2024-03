Eurolega 2023 2024 | l’Olimpia Milano cade a Lione | l’ASVEL vince 81-77

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 1 marzo 2024) Troppo pesanti le assenze.alla LDLC Arena, il nuovo palasport di, doveVilleurbanne si regala una vittoria per 81-77 che serve più al morale che ad una classifica ormai compromessa. Un ko pesante in chiave speranze play-in invece per l’EA7 in un momento in cui il margine d’errore era già ridotto al minimo, alla luce di un record da 11-16 e del dodicesimo posto in classifica. Tre giocatori in doppia cifra per i padroni di casa: Joffrey Lauvergne con 17 punti, Nando De Colo (13) e Mike Scott (12).deve fare a meno di Nikola Mirotic, Shabazz Napier (infezione al piede sinistro), Diego Flaccadori (accertamenti di routine) e Stefano Tonut (trauma contusivo alla mano destra), ma recupera Maodo Lo. È proprio il 31enne tedesco ad interrompere il ...