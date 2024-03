Eurojackpot oggi | estrazione del primo marzo 2024 | Montepremi | numeri in diretta

(Di venerdì 1 marzo 2024) Estrazioni dell’: a seguire la combinazione vincente del gioco con i due eurorelativi al concorso di venerdì. Il ricchissimo gioco a premi paneuropeo mette in palio undi 17 milioni di euro. L’è un gioco a premi attivo daldel 2012: si tratta delconcorso con unin comune per diciotto Paesi europei.delOgni settimana ilcresce… Si parte sempre da un minimo di 10 milioni e si può arrivare a un massimo di 120 milioni di euro. Le estrazioni avvengono ogni martedì e venerdì, alle ore 20:00 a ...

Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 1 marzo: i numeri vincenti: Due volte a settimana torna l’appuntamento con l’Eurojackpot, il concorso che mette in palio premi importantissimi che arrivano fino a 120 milioni. Il gioco è europeo e tutti i giocatori dei 27 Paesi ...ilsussidiario

Eurojackpot, l’Europa in gioco in 18 Paesi: Eurojackpot è una lotteria internazionale dal Jackpot milionario accumulato dai giocatori di ben 18 Paesi europei. Oltre che in Italia, infatti, si gioca in Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, ...repubblica

Eurojackpot: altra vincita milionaria in Germania ma il ‘5 + 2’ non arriva: La Germania è protagonista all’Eurojackpot, questa volta nel concorso del 27 febbraio con un giocatore che, avendo indovinato il ‘5 + 1’, vince poco più di un milione di euro. Tuttavia il ‘5 + 2’ non ...gioconews