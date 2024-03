Le Borse europee hanno aperto poco mosse. Francoforte guadagna un marginale 0,07%, Londra lo 0,06%. Segno meno invece per Parigi (-0,01%). (quotidiano)

Comprare casa, è il momento giusto Quotazioni, mutui (e incentivi): domande e risposte e le tabelle per capire: Chi prima aveva un reddito di 2000 Euro poteva permettersi un mutuo a tasso fisso da 700 Euro al mese e aveva 1.300 Euro per il resto delle sue necessità. Con l’aumento dei tassi quel mutuo è arrivato ...corriere

BTP Valore, quarto giorno: le domande di acquisto sfiorano i 17 miliardi di Euro: le richieste per la sottoscrizione dei buoni in oggetto sono state pari a poco più di 92.000, per un ammontare che è arrivato a 2,28 miliardi di Euro. Sempre sulla linea del ridotto numero di domande ...tag24

Euro poco mosso, scambiato a 1,0809 dollari: (ANSA) - ROMA, 01 MAR - Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica Europea è scambiata a 1,0809 dollari con un ...notizie.tiscali