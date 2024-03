Estrazioni del Lotto | Superenalotto e 10eLotto oggi venerdì 1 marzo 2024

(Di venerdì 1 marzo 2024) : numeri vincenti in direttaDEL– Questa sera,, alle ore 20 vanno in scena ledel, Superenae 10e. I tre giochi principali dimatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 35 delè prevista alle ore 20 di. TPI segue estrazione, estrazione Superena(con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10ein tempo reale, ...

Il Centro Antiviolenza del Gemelli compie un anno: 61 le donne prese in carico: La presenza all’interno del Policlinico ha permesso di aiutare le donne nel ... “I casi presi in carico dall’Associazione sono eterogenei per età, nazionalità e per estrazione sociale. Tra questi, ...teleborsa

El Club del Patio, 4 date firmate Zanetti allo Sheraton San Siro: Unire gli appassionati della buona cucina e in particolare delle specialità argentine ai fan di Javier Zanetti, uno dei "capitani" più celebri e amati del calcio. Quattro date lungo il 2024 durante le ...ansa

Minori non accompagnati, in “Gazzetta” il Dpr sui compiti del ministero del Lavoro: Il trattamento - in base alla lettera del Dpr - può consistere nelle operazioni di “raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, ...ntplusdiritto.ilsole24ore