Estranei | il potere dell' amore e la spiegazione del film con Andrew Scott e Paul Mescal

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 1 marzo 2024) I Frankie Goes to Hollywood, i fantasmi, l'e le differenze con il libro di Taichi Yamada: ladele del finale didiHaigh, unmeraviglioso e necessariamente doloroso. Attenzione: l'articolo contiene spoiler! Presentato al TellurideFestival, poi a New York, al ValladolidFestival e, infine, ad Alice nella Città. Un lungo percorso, lastricato tanto dagli applausi quanto dalle lacrime. PerchédiHaigh (titolo originale All of Us Strangers) non è uncome gli altri. In un'epoca in cui le emozioni vengono costantemente sottratte e nascoste (anche al cinema), quello di Haigh (che torna alla regia dopo l'ottimo Charley Thompson - Lean ...