Estirpare i vigneti | l' Italia ci pensa | c' è troppo vino da smaltire Ma è scontro tra le associazioni

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il futuro delpassa dall’espianto dei? La regola è sempre la stessa: quando una coltura si trova in difficoltà, la soluzione più papabile è passare ad altro, estirpando - nel senso letterale del termine - il problema alla radice, grazie ai contributi europei. La difficoltà del, nello specifico, viene da una concatenazione di più eventi: anni di sovrapproduzione, calo dei consumi, cambiamenti climatici, aumento dei costi. Sul tavolo della crisi c’è soprattutto la questione dei vini rossi, in perdita costante da anni, con zone rossiste (dall’Abruzzo alla Sicilia, passando per la Puglia) in grande sofferenza. E adesso l’idea di rottamare inon è più così peregrina. La Francia lo ha già fatto attraverso un piano strutturale e, al di fuori dei confini comunitari, la California e l'Australia ci ...

