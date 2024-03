ESCLUSIVA – Paolo Nicolai punta la quarta Olimpiade | “Puoi prepararti quanto vuoi | ma lì emozioni amplificate”

(Di venerdì 1 marzo 2024) “La medaglia olimpica è l’unica che conservo a casa”. Se a dirlo è un atleta che ha già vinto tre titoli Europei e vanta una valanga di piazzamenti e trofei individuali nel World Tour di beach volley, allora c’è davvero da crederci all’indissolubile legame con la manifestazione a cinque cerchi.ha 35 anni, conta di spegnere le 36 candeline a Parigi il prossimo 6 agosto – vorrebbe dire essere arrivato almeno ai quarti di finale – ma prima c’è ancora da guadagnarsi la certezza del pass. “Avrei firmato per essere in questa posizione a questo punto dell’anno, ma mancano ancora una decina di tornei – spiega il beacher azzurro in un’intervista a Sportface.it –. Però siamo contenti e carichi”. A far coppia condal 2021 c’è Samuele Cottafava, dopo il lungo sodalizio (11 anni) con Daniele Lupo, conclusosi dopo ...

La Rai e l'ATP hanno prolungato FINO al 2025 l'accordo per la trasmissione delle Nitto ATP FINALS , in programma a novembre a Torino. La Rai, official media ... (ilgiornaleditalia)

Di Canio: "Napoli-Juve Prevedo una gara bloccata": Intervistato da "Il Mattino", Paolo Di Canio, doppio ex di Napoli-Juventus, dice la sua sulla sfida che andrà in scena domenica sera al Maradona: "Napoli-Juve Prevedo una gara bloccata. I bianconeri ...tuttojuve

Il popolo fanese visto da Paolo Del Bianco. Trecento clic per raccontare il mondo reale: "Perché mancano i personaggi caratteristici" risponde secco, cioè mancano quelle figure, quei volti tipici, quasi un’ESCLUSIVA, come ci sono in tutte ... "Penso che, in definitiva, – dice Paolo Del ...ilrestodelcarlino

WEC, la stagione parte il 2 marzo in Qatar. Ferrari, Lamborghini e Isotta Fraschini in pista: Poche competizioni, nel mondo dell’automobilismo, regalano emozioni come il World Endurance Championship (WEC). La stagione 2024 è ai nastri di partenza, e si preannuncia decisamente avvincente. “Il W ...ilfattoquotidiano