Entra in casa di un estraneo (due volte) e si siede sul divano a fumare. Arrestato il 'violatore di domicilio seriale'

(Di venerdì 1 marzo 2024) Firenze, 1 marzo 2024 – Sembra la sceneggiatura di un film comico, invece è successo davvero. Siamo a Firenze, zona Porta al Prato, nell’abitazione di un fiorentino che si trova fuori città. Inquindi non c’è nessuno o almeno non dovrebbe esserci nessuno, eppure i vicini notano un uomo (un 29enne nigeriano) uscire dall’appartamento con indosso alcuni abiti firmati del padrone die in mano le chiavi dell’auto. Si scoprirà poi che aveva con sé anche 200 euro prelevati nell’abitazione. Scatta la chiamata alla polizia, che interviene per verificare e proprio in quel momento il 29enne si ripresenta al cancello, dove viene identificato e denunciato. Lo aveva già fatto altrein passato, come emerge dal controllo dei poliziotti nella propria banca dati, anche a Firenze. Una sorta di “violatore di...

