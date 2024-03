Energie rinnovabili in Italia | 1 376 progetti bloccati dalla burocrazia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 1 marzo 2024) In, il percorso verso la realizzazione dei grandi impianti a fontiè ostacolato da una serie di sfide che ne rallentano lo sviluppo. Ritardi, lungaggini nei processi autorizzativi, contenziosi e un quadro normativo obsoleto, fermo al 2010, contribuiscono a creare un contesto difficile per questo settore. Anche le comunità energetiche non stanno vivendo un periodo facile, nonostante alcuni segnali positivi evidenziati dal Decreto CER, al quale si è recentemente affiancato il Decreto sulle regole attuative, completando così il quadro normativo. Questo è quanto emerge dai due nuovi report presentati da Legambiente durante la fiera K.EY a Rimini: “Scacco Matto alle2024“, che include dati fino al 2023 e un aggiornamento della mappa dei principali ostacoli agli impianti, e “Le Comunità energetiche ...