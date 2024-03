Emily Ratajkowski cambia look Il prodotto ad hoc da tenere anche in borsetta

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 1 marzo 2024)e sfoggia una cascata di ricci. Come fare a mantenerli luminosi e in piega come insegna la super modella. Il must have daNelle ultime ore diventa virale in rete lo scatto dicon uno spiazzante cambioche in pochi si aspettavano. La modella passa infatti dal liscio morbido al riccio selvaggio – ma curatissimo – in un battito di ciglia conquistando le addicted con il nuovo hair. Ma come faad ostentare un riccio sano e lucente durante le giornate uggiose? E soprattutto, è possibile che un capello liscio possa diventare “capriccioso” mantenendo la sua naturale luminosità? La risposta è sì! Per mana lungo la piega è ...