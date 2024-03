Emilia Romagna nella morsa del maltempo | nuovo ciclone in arrivo | le ultime previsioni meteo

(Di venerdì 1 marzo 2024) Bologna, 1 marzo 2024 – Il primo weekend di marzo porterà tanta pioggia ma anche tanta neve (forse quest’ultima a quote troppo elevate per il nostro Appennino) anche in. A dirlo è Roberto Nanni, tecnicorologo Ampro che delinea quella che sarà la situazionerologica nel fine settimana tracciando quelle che sono leper i giorni a seguire. Ruslan Dashinsky Allertaarancione dell’Arpae: ecco dove Per domani, 2 marzo, l’Arpae, ha comunque diramato un’allerta arancione per criticità idraulica ma solo per la pianura modenese, quella reggiana e quella cosiddetta del Po tra arma e Reggio. Nei restanti territori l’allerta cala d’intensità e diventa gialla e verde. “giornata di sabato 2 marzo sono ...

Bologna, 1 marzo 2024 – L’allerta meteo arancione non lascia la nostra regione e l’ondata di maltempo con la pi oggi a che non ha ha ancora dato tregua alle ... (ilrestodelcarlino)

Bologna, 1 marzo 2024 - Bollette dell'energia elettrica: si cambia . Non dal primo aprile (come sembrava in un primo momento) ma dal 1° luglio , quando avverrà ... (ilrestodelcarlino)

Smog, scattano novità e più controlli in Emilia-Romagna: Sono scattate da oggi, primo marzo, alcune novità alle misure anti-smog del nuovo Piano aria integrato 2030 della Regione Emilia-Romagna insieme all'impegno dei Comuni di rafforzare i controlli. Tra i ...ansa

Fondo eccellenze gastronomiche in tilt, Confesercenti ER: “Basta click day”: La denuncia è di Fiepet, l’associazione dei pubblici esercizi aderenti a Confesercenti dell’Emilia-Romagna. “Nel giorno di avvio delle domande a Invitalia per il Fondo per il sostegno delle eccellenze ...chiamamicitta

Mobilità sostenibile. Entro il 2025 in Emilia-Romagna oltre 10mila chilometri di piste ciclabili: Oltre 10mila chilometri di piste ciclabili in Emilia-Romagna entro il 2025, quindi entro la fine della legislatura. E 5 milioni di euro di nuovi bandi in partenza per potenziare la rete su tutto il ...ravennawebtv