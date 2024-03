Emergenza Asl Benevento e demedicalizzazione delle ambulanze del 118 | il commento di Barone

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Luigi, Responsabile Coesione Territoriale e Zes Lega Salvini Premier. “Ringrazio l’amico deputato della Lega e vice coordinatore regionale del partito, Gianpiero Zinzi, per l’interrogazione presentata al ministro della Salute Schillaci riguardo la questione delladel 118 e del servizio diAsl. Si evidenzia, così, la sensibilità della Lega su un tema che sta creando non poche preoccupazioni per i cittadini del Sannio. Tema su cui, tuttavia, permangono diverse perplessità: per il mese di Marzo, ad esempio, sono stati coperti tutti i turni con i 48 medici a disposizione e questo rende evidente che la...

La Fondazione Cr Asti dona all’Asl AT due monitor per la formazione nelle tecniche di soccorso avanzato: Due apparecchiature della stessa tipologia sono state consegnate alla SESA-Scuola di Emergenza sanitaria astigiana che dal 1999 opera in seno all’Asl AT per la formazione del personale medico e ...atnews

Fondazione Cr Asti dona due monitor per formazione soccorso: La Fondazione Cassa di risparmio di Asti ha donato all'Asl di Asti un monitor simulatore multiparametrico, un defibrillatore e di ventilazione polmonare. (ANSA) ...ansa

Corte dei conti, sanità privata nel mirino in Campania: quella caccia a 100 milioni di sprechi: Ecco l’altra faccia dell’Emergenza coronavirus: lo sperpero di denaro pubblico. A colpire gli inquirenti, l’effetto prodotto dalle indagini. È bastato che i militari del Nucleo di polizia ...napoli.repubblica