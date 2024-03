eltri a processo per aver detto in tv che “i meridionali sono inferiori” | “Sono stato frainteso”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’ex giornalista Vittorio Fandrà ail 24 settembre 2024, con rito abbreviato, per le esternazioni contro ifatte in tv e quando era direttore di Libero, nel 2020. Lo stesso anno, in seguito ai diversi provvedimenti disciplinari e poi alla querela dell’ex senatore Sio De Bonis, Fsi era dimesso dall’Ordine dei giornalisti. Che cosa è successo e come si è giustificato il diretto interessato.Leggi anche: Uccise il datore di lavoro che la molestava, pena dimezzata per la colf “, comandano i terroni” Diverse le esternazioni finite sotto la lente della procura. Vittorio Fspesso al centro delle polemiche per i toni e i termini impiegati nei suoi interventi mediatici ...