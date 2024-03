Elon Musk fa causa a Sam Altman | «OpenAi era nata come no profit al servizio dell' umanità»

(Di venerdì 1 marzo 2024)fae al suo amministratore delegato Samaccusandoli di aver compromesso la missione originalea start up di creare sistemi di intelligenza artificiale a...

Elon Musk fa causa a OpenAI e Sam Altman, "hanno messo il profitto sopra i benefici per l'umanità": Elon Musk fa causa a OpenAI e Sam Altman accusandoli di aver rinnegato la missione originale della start up: nello sviluppo dell'intelligenza artificiale hanno dato la priorità agli utili e agli ...huffingtonpost

Tesla utilizzerà la batteria rivoluzionaria M3P di CATL, poiché Elon Musk ritiene che il manganese abbia un potenziale: In occasione dell'inaugurazione di Giga Berlin, Elon Musk ha detto che vede un grande potenziale nel manganese come materiale per batterie economico e abbondante, adatto a scalare la produzione a ...notebookcheck