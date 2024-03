Elezioni parlamentari in Iran | tra isolamento e polarizzazione interna Il voto influenzerà anche la nomina della nuova Guida Suprema

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il 1 marzo gliiani sono chiamati alle urne per quello che sarà il dodicesimo rinnovo di tutti e 290 i seggi dell’Assemblea consultiva islamica, cioè il ParlamentoRepubblica islamica dell’sin dal 1980. Si trattaseconda tornata elettorale dall’inizio delle proteste popolari contro il regime iniziate nell’ottobre 2019 e la prima dalla morte nel settembre 2022 di Mahsa Amini, la giovane curdo-iana che era stata arrestata dalle pattuglieGasht-e Ershad (la polizia “morale”) ed era poi deceduta in circostanze non del tutto chiarite proprio mentre si trovata sotto la custodia delle autorità. Affluenza a picco: è una delegittimazione del regime Mai come quest’anno, le parole chiave dellepotrebbero essere “affluenza” e “Consiglio dei ...