Elezioni Iran | si prevede una bassa affluenza

(Di venerdì 1 marzo 2024) Aperti i seggi per lein. Siuna. Le schede saranno per lo più sottoposte a un conteggio manuale e i risultati finali potrebbero non arrivare prima di tre giorni, anche se i risultati parziali potrebbero essere pubblicati sabato.intra proteste eSi sono aperti

Sulle Elezioni in Iran lo spettro dell’astensione e la grande partita per la successione (anche collegiale) a Khamenei: Dietro le quinte le grandi manovre per la successione sono cominciate e saranno decisive per il futuro dell’Iran: una nuova Guida suprema Una leadership collegiale La virata verso un sistema guidato ...repubblica

Iran, condannato a 3 anni e 8 mesi di carcere il cantante Shervin Hajipour: “Propaganda antisistema e incitamento alla rivolta”: La sentenza arriva nel giorno delle Elezioni legislative in Iran, da molti definite una farsa. L’annuncio sui social In un lungo post su Instagram, Hajipour ha ringraziato i suoi avvocati ed il suo ...tag24

L’Iran alle urne tra l’indifferenza. Khamenei: votate contro i nemici: Si vota per le legislative. Sono le prime Elezioni nazionali dopo il vasto movimento di protesta che ha scosso il Paese alla fine del 2022.metronews