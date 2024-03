Eleonora vince Masterchef | la reazione spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 1 marzo 2024) Bollicine e pioggia di coriandoli come di consueto per la fine della tredicesima edizione diItalia. CHiah avinto il cooking shopw di Sky dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli? Al termine di una finale agguerrita i tre cuochi hanno decretato che la vincitrice di13 èRiso, 27enne cameriera di Collesalvetti, Livorno, che ha trionfato in finale contro i favoritie Antonio. La toscana si aggiudica così 100mila euro in gettoni d'oro e un posto in un corso di formazione avanzata di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Inoltre, come da tradizione, avrà la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette. Nata e cresciuta a Livorno,Riso ha vissuto a Pisa per gli studi. Dopo una vendemmia in Francia si è ...