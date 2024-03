Eleonora Riso vince MasterChef 13

(Di venerdì 1 marzo 2024)L’albo d’oro diItalia ha accolto una nuova vincitrice. Nel gran finale della tredicesima edizione del talent show culinario, andato in onda stasera su Sky Uno,è riuscita infatti a sbaragliare la concorrenza dei suoi avversari e, grazie al voto combinato dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ha battuto Antonio Mazzola e Michela Morelli, gli altri due finalisti del programma. Raccoglie il testimone da Edoardo Franco, il primo classificato della scorsa annata. Oltre al titolo di miglior chef amatoriale d’Italia,ha portato a casa 100.000 euro in gettoni d’oro, insieme all’opportunità di pubblicare un libro di ricette con la casa editrice Baldini+Castoldi. Inoltre, potrà frequentare un corso di alta ...

