“Ehi il manganello dov’è?” Figli di poliziotti bullizzati hanno paura di tornare a scuola

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Bullismo, insulti e minacce pesanti tra i banchi die sui social: questa volta le vittime sono alcunididopo i fatti di Pisa e il clima montante di rivolta contro le forze dell’ordine, additati come manganellatori.diLa notizia, riportata dal Giornale, è stata confermata dal Coisp (Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle Forze di polizia). “Abbiamo appreso che idi alcuni dei nostri colleghi stanno ricevendo continui insulti sui social network. E vengono accusati dai propri compagni didi essere ‘di sbirri manganellatori”, riferisce il segretario generale Domenico Pianese. “‘I colleghi ci segnalano una dozzina di casi in ...