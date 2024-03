Effetto Sardegna | elettori Pd e M5s sempre più convinti dell’alleanza E tra chi vota 5 Stelle aumenta anche chi accetterebbe pure Calenda

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si potrebbe chiamare “Todde“: glidel Pd e del M5s sonopiùtra i due partiti all’interno del campo progressista. Risulta da un sondaggio di Demos pubblicato da Repubblica. Non solo: nella rilevazione emerge tra l’altro che se da una parte tra chii 5la quota di chi accettail campo larghissimo (cioè con dentroAzione e Italia Viva), dall’altra i simpatizzanti del sedicente Terzo Polo sono ancora meno attratti da una coalizione così ampia e che includa per giunta il Movimento. Un paradosso a vedere i dati proprio delle Regionali invisto che Azione non ha superato il 2 per cento e Italia Viva nemmeno si è ...

l’effetto della recente vittoria di Alessandra Todde in Sardegna ha generato notevoli riflessi sull’orientamento degli elettori italiani, come evidenziato dai ... (thesocialpost)

Si accorcia la distanza tra Fratelli d'Italia e il Partito democratico. A meno di cento giorni dalle elezioni europee e a dieci dalle regionali in Abruzzo, ... (ilfoglio)

I Sondaggi elettorali , si sa, seguono molto i trend emersi nelle ultime elezioni. E non fa eccezione il caso della Sardegna dopo la vittoria del campo ... (lanotiziagiornale)

ISTITUTO DEMOPOLIS * ELEZIONI REGIONALI: « COME CAMBIA IL PESO DEI PARTITI, L’Effetto Sardegna SUL CONSENSO: Barometro Politico dell’Istituto Demopolis all’indomani del voto sardo. Come cambia il peso dei partiti: l’Effetto Sardegna sul consenso. Il risultato delle Elezioni Regionali in Sardegna, con la ...agenziagiornalisticaopinione

Nuoro, terremoto in Comune: l’assessora ai Servizi sociali si è dimessa: Nuoro Terremoto nella maggioranza del sindaco Andrea Soddu. All'indomani delle elezioni regionali l'Effetto domino inizia con le dimissioni formalizzate questa mattina, 1 marzo 2024, dall'assessora co ...lanuovasardegna

Conte, non si può governare l'Abruzzo in smart working: "Non è che l'Effetto Sardegna fa vincere: c'è stato un forte segnale di rinnovamento che i cittadini sardi hanno voluto esprimere. Io ho voluto dire anche ai cittadini abruzzesi di dire basta a questo ...ansa